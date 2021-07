20 anni di Nova: Bellanova, strumento di lavoro importante per orientarsi nel mondo globalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon compleanno ad Agenzia Nova che ha saputo, in questi 20 anni, costruire un posizionamento e una riconoscibilità nel mondo dell’informazione italiana anche grazie alla grande attenzione e al monitoraggio della stampa internazionale che oggi la rende, insieme alla rete di corrispondenti esteri e ai corner informativi dettagliati del Notiziario internazionale, uno strumento di lavoro importante per orientarsi nel mondo globalizzato con le giuste chiavi d’accesso. In questa fase delicata e articolata che vive il nostro Paese l’informazione assume, se possibile, un ruolo ancor più rilevante e centrale, ed è per questo che fare buona informazione e avere gli occhi ben aperti sulla complessità è un elemento determinante per la qualità del processo in atto e della nostra democrazia. Responsabilità che, ne sono sicura, Agenzia Nova ha ben presente e così l’intera rete di professionalità coinvolte, uomini e donne che con il loro lavoro ci restituiscono il reale e le sue infinite angolature. Questi gli auguri della viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e presidente di Italia Viva, Teresa Bellanova, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)