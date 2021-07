Ue: Commissione annuncia nuova Agenzia al centro della lotta contro il riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del pacchetto legislativo di oggi della Commissione europea per la lotta al riciclaggio, c'è la creazione di una nuova autorità dell'Unione europea che rafforzerà la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria (Uif). Lo ha spiegato la Commissione Ue sottolineando che la nuova autorità antiriciclaggio a livello dell'Ue si chiamerà Amla (Anti money laundering Agency) e sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa a garantire che il settore privato applichi in modo corretto e coerente le norme dell'Ue. L'Amla sosterrà inoltre le Uif nel loro lavoro per migliorarne la capacità analitica dei flussi illeciti e fare dell'intelligence finanziaria una fonte di informazioni fondamentale per i servizi di contrasto. L'Amla dovrà in particolare istituire un unico sistema integrato di vigilanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Aml/Cft) in tutta l'Ue, basato su metodologie di vigilanza comuni e sulla convergenza verso standard di vigilanza elevati. Dovrà vigilare direttamente su alcuni degli enti finanziari più rischiosi che operano in un gran numero di Stati membri o richiedono un'azione immediata per far fronte a rischi imminenti. Sarà chiamata a monitorare e coordinare gli organismi di vigilanza nazionali responsabili di altri soggetti finanziari e coordinare gli organismi di vigilanza dei soggetti non finanziari. Dovrà sostenere la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nazionali e facilitare il coordinamento e le analisi congiunte tra di queste, al fine di individuare meglio i flussi finanziari illeciti di natura transfrontaliera. (Beb)