Cina: governo annuncia detrazioni fiscali per le spese per i bambini sotto i tre anni

- La Cina introdurrà detrazioni fiscali per le spese destinate ai bambini sotto i tre anni nell'ambito dell'allentamento della politica sulla pianificazione familiare. Lo rende noto un documento governativo pubblicato collegialmente dal Partito comunista cinese (Pcc) e dal Consiglio di Stato, l'organo esecutivo. Secondo il testo le spese sostenute per prendersi cura dei bambini di età inferiore ai tre anni saranno detraibili dalle tasse. Lo stesso documento, adottato a giugno ma reso pubblico oggi, 20 luglio, conferma che la legge sulla pianificazione familiare sarà rivista e che per il terzo figlio non ci saranno più restrizioni "al momento della registrazione familiare, dell'iscrizione a scuola o delle candidature lavorative". Il governo "non sanzionerà le famiglie che violano la legge sulla pianificazione familiare per avere più figli di quelli consentiti", si legge. La Cina, inoltre, ambisce a "migliorare i servizi pubblici relativi alla pianificazione familiare", in particolare per "l'educazione dei bambini, l'assistenza agli anziani e migliorerà la sorveglianza e le previsioni demografiche", riferisce inoltre il documento. (segue) (Cip)