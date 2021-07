Ue: Commissione, deterioramento generale situazione giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deterioramento generale della situazione dei giornalisti in diversi Stati membri dell'Unione europea. E' quanto si legge nei documenti della seconda relazione sullo stato di diritto nell'Unione europea della Commissione europea. Per quanto riguarda la libertà e il pluralismo dei media, secondo la Commissione europea, durante la pandemia di Covid 19, giornalisti e operatori dei media in Europa sono stati sottoposti a forti pressioni. Con il numero più alto mai registrato di avvisi di sicurezza per i giornalisti e di recenti tragici eventi, è necessario affrontare il problema in tutta l'Ue. L'Osservatorio sul pluralismo dei media del 2021, una fonte fondamentale di informazioni per il rapporto sullo stato di diritto, indica un deterioramento generale della situazione dei giornalisti in diversi Stati membri. Non tutti i regolatori dei media sono esenti da influenza politica e in alcuni Stati membri vi è un alto rischio di interferenza politica nei media. I mezzi di informazione sono stati fondamentali nel tenere informati i cittadini durante la pandemia, anche se una serie di restrizioni ha reso più difficile il lavoro dei giornalisti. La pandemia ha anche innescato serie sfide economiche per il settore dei media, che hanno portato alcuni Stati membri ad adottare programmi di sostegno ai media. Tale sostegno deve essere attuato in modo trasparente ed equo, ha specificato la Commissione. (Beb)