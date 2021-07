Francia: Commissione Ue, ferme iniziative per rafforzare indipendenza giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative per rafforzare l'indipendenza della giustizia in Francia, rafforzando le competenze del Consiglio superiore della magistratura, non hanno fatto progressi. Procede invece il lavoro per la completa digitalizzazione della procedura penale e di alcuni aspetti di quella civile. E' quanto si legge nel capitolo relativo alla Germania del report della Commissione europea sullo stato di diritto nell'Unione europea. La relazione della Commissione analizza la situazione a livello di Ue e a livello di singoli Stati membri andando a prendere in esame quattro aspetti: sistemi giudiziari; quadro dell'anticorruzione; pluralismo e libertà dei media; questioni istituzionali legate ai controlli e agli equilibri. Il sistema giudiziario francese continua a subire una serie di riforme volte a migliorarne la qualità e l'efficienza. Le iniziative di lunga data per rafforzare l'indipendenza della giustizia, in particolare rafforzando le competenze del Consiglio superiore della magistratura, non hanno fatto progressi verso l'adozione, che richiederebbe una maggioranza qualificata dei voti espressi da entrambe le camere del Parlamento. Le risorse destinate al sistema giudiziario hanno ricevuto un aumento significativo. I progetti volti a raggiungere la completa digitalizzazione della procedura penale e alcuni aspetti della procedura civile continuano ad avanzare. Due nuovi progetti di legge per rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario riguardano questioni come il segreto professionale per gli avvocati, la creazione di tribunali disciplinari per i professionisti del diritto e la trasmissione delle udienze. Il presidente della Repubblica ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di fornire un parere sui modi per migliorare il regime di responsabilità e protezione dei magistrati. (segue) (Beb)