Francia: Commissione Ue, ferme iniziative per rafforzare indipendenza giustizia (2)

- Secondo la Commissione, la Francia ha continuato a rafforzare il suo quadro istituzionale per combattere e prevenire la corruzione nel settore pubblico e privato. Le istituzioni specializzate nella lotta alla corruzione, come l'Alta autorità per la trasparenza della vita pubblica e l'Agenzia francese per la lotta alla corruzione, continuano a svolgere le loro funzioni. Sono in vigore regolamenti per il conflitto d'interessi e la protezione degli informatori. Mentre la legislazione in vigore in materia di lobbismo non copre gli individui che iniziano il contatto con gli alti funzionari, il governo non ha ancora presentato alcuna proposta in tal senso. Le dichiarazioni patrimoniali sono divulgate e regolarmente verificate. Il procuratore finanziario nazionale è stato riorganizzato e continua a mostrare un solido record di condanne, anche attraverso accordi giudiziari di interesse pubblico, anche per funzionari di alto rango e casi di grande valore. Le risorse umane della Commissione nazionale sui conti delle campagne elettorali e il finanziamento politico appaiono insufficienti rispetto al suo carico di lavoro. Azioni specifiche sugli appalti pubblici sono state introdotte in risposta alla pandemia di Covid. (segue) (Beb)