Francia: Commissione Ue, ferme iniziative per rafforzare indipendenza giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia possiede un quadro giuridico generalmente solido che salvaguarda il pluralismo e la libertà dei media, sottolinea la Commissione nel rapporto. Un imminente cambiamento legislativo potrebbe portare a una riorganizzazione istituzionale e alla creazione di un unico organismo responsabile della comunicazione audiovisiva e digitale. I giornalisti continuano a essere esposti a diversi tipi di minacce. In vista dell'aumento degli attacchi che si verificano durante le proteste o le manifestazioni, il governo intende attuare misure per migliorare la comunicazione tra giornalisti e forze di polizia durante tali eventi. Le autorità francesi hanno previsto un piano di recupero completo per i media per mitigare l'impatto del Covid e per sostenere la trasformazione del settore dei media. (segue) (Beb)