Francia: Commissione Ue, ferme iniziative per rafforzare indipendenza giustizia (4)

- La Commissione evidenzia che le valutazioni d'impatto e le consultazioni delle parti interessate sono frequenti nel processo legislativo. Tuttavia, il governo ha aumentato significativamente le procedure di adozione rapida, limitando il dibattito parlamentare su alcuni progetti di legge sensibili. Il regime di emergenza per la pandemia è terminato il primo giugno 2021. Altre misure che incidono sui diritti fondamentali sono state esaminate dal Consiglio costituzionale e dal Consiglio di Stato, che ha respinto una richiesta del governo di valutare se una sentenza della Corte di giustizia europea potesse violare il principio di attribuzione e la divisione delle competenze tra l'Ue e i suoi Stati membri. Le autorità indipendenti hanno continuato a svolgere un ruolo molto attivo nella salvaguardia dei diritti fondamentali durante la pandemia di Covid 19. Il Difensore dei diritti ha riconosciuto la necessità di migliorare il seguito delle sue raccomandazioni da parte delle autorità nazionali. La recente legislazione solleva preoccupazioni per il suo potenziale impatto sul panorama della società civile. In particolare, la nuova legge sulla sicurezza globale ha ricevuto forti critiche dalle parti interessate e dalle autorità indipendenti, e il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune delle sue disposizioni, in particolare quella volta a proteggere l'anonimato degli agenti di polizia in servizio. (Beb)