Ue: Commissione, riforme per più trasparenza, ma minacce a società civile in alcuni Paesi

- Per quanto riguarda le questioni istituzionali legate ai controlli e agli equilibri democratici, nel complesso i Paesi dell'Unione europea hanno continuato a intraprendere riforme costituzionali per rafforzare la trasparenza e le garanzie, ma in alcuni Stati la società civile continua ad affrontare minacce da parte delle autorità e una inadeguata protezione. E' quanto si legge nei documenti della seconda relazione sullo stato di diritto nell'Unione europea della Commissione europea. Dallo scorso anno, alcuni Stati membri hanno continuato a intraprendere riforme costituzionali per rafforzare i controlli e le garanzie. Alcuni hanno recentemente adottato misure per aumentare la trasparenza del processo legislativo e migliorare la partecipazione dei cittadini. Nel complesso, i controlli e gli equilibri nazionali, compresi i Parlamenti, i tribunali, i difensori civici e altre autorità indipendenti hanno svolto un ruolo cruciale durante la pandemia di Covid 19, che è stata una prova di stress per lo stato di diritto. Allo stesso tempo, esistono sfide al processo legislativo, come cambiamenti improvvisi, procedure accelerate o al sistema di revisione costituzionale. La società civile generalmente beneficia di un ambiente favorevole nella maggior parte degli Stati membri, ma in alcuni di essi continua a dover affrontare serie sfide, che si tratti di minacce deliberate da parte delle autorità, di una protezione inadeguata contro gli attacchi fisici o verbali o di un livello inadeguato di protezione dei diritti fondamentali diritti che garantiscono il loro lavoro. Queste sfide sono state a volte aggravate dal contesto della pandemia. Una serie di recenti sviluppi ha sollevato preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto del primato del diritto dell'Ue, essenziale per il funzionamento dell'ordinamento giuridico dell'Ue e l'uguaglianza degli Stati membri nell'Ue. (Beb)