Germania: Commissione Ue, preoccupano nuove forme corruzione e aggressioni a giornalisti

- Alto livello di indipendenza del sistema giudiziario; sviluppi positivi nella lotta alle modalità di corruzione, anche se ne emergono nuove forme, non monetarie; un sistema ben funzionante che garantisce la libertà dei media, anche se sono preoccupanti i casi di aggressioni a giornalisti; un quadro solido di cui gode la società civile. E' quanto si legge nel capitolo relativo alla Germania del report della Commissione europea sullo stato di diritto nell'Unione europea. La relazione della Commissione analizza la situazione a livello di Ue e a livello di singoli Stati membri andando a considerare quattro aspetti: sistemi giudiziari; quadro dell'anticorruzione; pluralismo e libertà dei media; questioni istituzionali legate ai controlli e agli equilibri. Il sistema giudiziario tedesco, caratterizzato dal ruolo importante dei Lander nell'amministrazione della giustizia, continua a beneficiare di un livello molto alto di indipendenza giudiziaria percepita. Una proposta legislativa è in discussione per limitare il potere, raramente usato, dei ministri della giustizia di dare istruzioni ai procuratori in casi individuali, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Sono in corso discussioni sui criteri di selezione di alcuni giudici che presiedono i tribunali federali, a seguito di alcune critiche da parte dei giudici sulla proposta di eliminare i requisiti di esperienza. La creazione di posti aggiuntivi per giudici e procuratori nel quadro del "Patto per lo stato di diritto" del 2019 sta avanzando. Come osservato nella relazione 2020 sullo stato di diritto, persistono sfide a lungo termine per quanto riguarda le assunzioni nel settore giudiziario, anche alla luce delle prossime ondate di pensionamento dei giudici. Continuano le iniziative per migliorare ulteriormente la digitalizzazione della giustizia. In diversi Lander si stanno creando tribunali commerciali specializzati in questioni internazionali che possono lavorare in inglese. Il sistema giudiziario continua a funzionare in modo efficiente, mostrando miglioramenti per i casi amministrativi. (segue) (Beb)