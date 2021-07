Germania: Commissione Ue, preoccupano nuove forme corruzione e aggressioni a giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione, la risposta strategica alla prevenzione della corruzione ha visto ulteriori sviluppi positivi, integrando il quadro anticorruzione già esistente. La Germania sta modernizzando il suo quadro strategico per la prevenzione della corruzione nell'amministrazione federale. Una nuova legge introduce un registro delle lobby entro gennaio 2022, non prevedendo, tuttavia, una "impronta legislativa". Rimangono carenze nella regolamentazione delle attività secondarie dei parlamentari e nelle norme sulla divulgazione dei beni, anche se alcuni miglioramenti sono in corso. Le norme sul finanziamento dei partiti politici contengono alcune lacune giuridiche, anche sulla sponsorizzazione, mentre i massimali per le donazioni sono considerati troppo alti. Il danno finanziario della corruzione è diminuito significativamente con la classica corruzione in contanti in calo. Ma stanno venendo alla ribalta altre forme di corruzione non monetaria, come i biglietti gratuiti per eventi e la potenziale influenza indebita attraverso cene private per affari e politica. La Germania è in testa a livello globale nel perseguire gli individui che commettono corruzione all'estero, ma non c'è una disposizione legale per la responsabilità penale delle aziende. (segue) (Beb)