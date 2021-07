Germania: Commissione Ue, preoccupano nuove forme corruzione e aggressioni a giornalisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda libertà e pluralismo dei media, l'esecutivo europeo ha spiegato che la Germania ha un quadro normativo ben funzionante. Nel corso del recepimento della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi, il quadro normativo tedesco sui media è stato aggiornato, in particolare attraverso il trattato sui media statali, entrato in vigore nel novembre 2020. Il grado di indipendenza dei media e delle autorità di regolamentazione competenti rimane elevato. La legge tedesca garantisce un buon livello di trasparenza della proprietà dei media. Nonostante un solido quadro giuridico, una preoccupazione principale rimane la sicurezza fisica dei giornalisti, in particolare quando coprono le proteste. A questo proposito, il 2020 è stato caratterizzato da un numero significativo di casi registrati di aggressione contro i giornalisti. (segue) (Beb)