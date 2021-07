Germania: Commissione Ue, preoccupano nuove forme corruzione e aggressioni a giornalisti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione europea, il sistema di controlli ed equilibri ha svolto un ruolo attivo durante la pandemia di Covid 19. Misure restrittive sono state adottate principalmente dai governi dei Lander sulla base della legge sulla protezione dalle infezioni, che è stata modificata più volte, anche nel novembre 2020 per aumentare il controllo del Parlamento federale. Queste misure sono state oggetto di un ampio controllo giudiziario. Alcune preoccupazioni sono state sollevate in merito a una tendenza più ampia di riduzione dei periodi di consultazione delle parti interessate. Il 9 giugno 2021 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Germania per violazione del principio del primato del diritto dell'Ue in relazione alla sentenza del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale federale, quando si è pronunciata sul Public Sector Purchase Programme (Pspp) della Banca centrale europea (Bce) dichiarandolo 'ultra vires' e andando oltre le sue competenze. La società civile continua a beneficiare di un quadro solido, ma sta affrontando l'incertezza relativa allo status di esenzione fiscale delle organizzazioni non profit. Secondo le parti interessate, la preoccupazione di perdere questo status può portarle ad astenersi dal prendere posizione su questioni potenzialmente sensibili. (Beb)