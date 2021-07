Ue: Commissione, casi importanti e complessi di corruzione in Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea sono tra i migliori a livello globale nell'anticorruzione, ma in vari Paesi hanno continuato ad emergere casi importanti e complessi e restano sfide legate alle indagini penali e all'applicazione di sanzioni. E' quanto si legge nei documenti della seconda relazione sullo stato di diritto nell'Unione europea della Commissione europea. Gli Stati membri dell'Ue continuano a essere tra i migliori a livello globale, con dieci Stati membri tra i primi venti al mondo percepiti come meno corrotti. Diversi Stati membri stanno attualmente adottando o rivedendo strategie o piani d'azione nazionali anticorruzione. Molti hanno adottato misure per rafforzare la prevenzione della corruzione e i quadri di integrità, comprese norme sui conflitti di interesse, trasparenza delle lobby e porte girevoli. Permangono tuttavia delle sfide, in particolare legate alle indagini penali, ai procedimenti penali e all'applicazione di sanzioni per corruzione in alcuni Stati membri. In vari Stati membri hanno continuato a emergere casi di corruzione importanti o molto complessi. Le risorse assegnate alla lotta alla corruzione non sono sempre adeguate in alcuni Stati membri, mentre in altri persistono preoccupazioni circa l'efficacia delle indagini, dell'azione penale e del giudizio sui casi di corruzione ad alto livello. Nel complesso, la pandemia di Covid 19 ha rallentato le riforme e le decisioni nei casi di corruzione in alcuni Stati membri. (Beb)