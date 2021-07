Afghanistan: ministero Esteri russo, presa del potere dei talebani è rischio reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa del potere con la forza in Afghanistan da parte dei talebani è reale in assenza di progressi nei negoziati inter-afgani. Lo ha affermato il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, intervenendo a un evento online del Club di Valdai. Se non ci sarà un vero movimento nel processo di riconciliazione nazionale, l'equilibrio politico-militare in Afghanistan sarà riformato a favore del movimento talebano, ha osservato. "E poi la loro violenta presa del potere nel paese diventerà una prospettiva molto reale", ha dichiarato Kabulov. Tuttavia, i talebani non sarebbero ancora in grado di impadronirsi dei grandi centri amministrativi delle province afgane. Alla fine della scorsa settimana a Doha, in Qatar, si è svolta una riunione di due giorni fra le delegazioni del governo e dei talebani al termine della quale è stata adottata una breve dichiarazione sull'intenzione di proseguire i colloqui di pace. (Rum)