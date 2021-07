Ue: Jourova, motivi di grave preoccupazione su media e magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri possono compiere progressi nel migliorare la situazione dello stato di diritto, ma ciò non è stato uniforme e ci sono motivi di grave preoccupazione per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e la sicurezza dei giornalisti. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourova, presentando il report in conferenza stampa. "La relazione sullo stato di diritto è un utile strumento di prevenzione che ha stimolato il necessario dibattito tra gli Stati membri e altri attori. La seconda edizione mostra che gli Stati membri possono compiere progressi nell'affrontare le questioni relative allo Stato di diritto", ha dichiarato. "Tuttavia, ciò non è stato uniforme e vi sono motivi di grave preoccupazione in un certo numero di Stati membri, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura", ha aggiunto. "Inoltre, negli ultimi mesi sono stati assassinati due giornalisti, il che non è accettabile. Il rapporto chiede un'azione decisa per migliorare la libertà e il pluralismo dei media", ha spiegato. (Beb)