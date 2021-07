Reddito cittadinanza: Sala, lasciarlo così com’è non ha senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza ho sempre avuto qualche perplessità, anche se capisco l’importanza di andare incontro alle categorie più colpite. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti prima della conferenza stampa di presentazione della campagna “Not in Milano”. “Non ha senso proporla come è adesso a mio avviso: bisognerebbe salvare il principio dell’aiuto a chi è in difficoltà ma come tutte le altre misure deve necessariamente basarsi su dati oggettivi”, ha detto. (Rem)