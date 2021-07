20 anni di Nova: viceministra Sereni, grande contributo a conoscenza azione diplomatica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia Nova ha svolto e svolge un ruolo di primissimo piano nell’informazione relativa alle questioni internazionali, diplomatiche ed economiche. È un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico. Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo dell’Agenzia Nova al mondo dell’informazione e, più in generale, alla conoscenza della politica estera e dell’azione diplomatica del nostro Paese. Faccio dunque all’Agenzia i miei migliori auguri per i suoi vent’anni di attività, nella certezza che continuerà sempre a svolgere nel modo migliore il proprio lavoro. Grazie Nova. Questi gli auguri della viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)