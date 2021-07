M5s: Crimi, non avere paura di utilizzare il voto da remoto anche per le elezioni ordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo cercando di esportare il meccanismo del voto da remoto anche nelle elezioni ordinarie. Lo ha detto Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 stelle, in occasione della conferenza stampa "M5s e democrazia diretta: il nuovo sistema di voto". "Ci sono degli accorgimenti più complessi sul riconoscimento delle persone coinvolte che devono essere adottati - ha aggiunto Crimi - ma l'dea che si possa fare anche per le elezioni non deve spaventare, mentre vedo che ci sono ancora delle resistenze da parte di altre forze politiche o delle amministrazioni". (Rin)