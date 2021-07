Reddito cittadinanza: Iovino (M5s), tutti tossicodipendenti i 3,7 mln di percettori?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni ha definito il reddito di cittadinanza come metadone per i tossicodipendenti. Stiamo parlando di una misura grazie alla quale ogni giorno in Italia riescono a mettere un piatto a tavola 3,7 milioni di cittadini, di cui 1 milione e 350mila tra bambini e ragazzi e ben 450mila persone con disabilità. Nella mia regione, la Campania, grazie al reddito sopravvivono 668mila cittadini. Ebbene, chiediamo alla Meloni, sono tutti tossicodipendenti che hanno bisogno di metadone? O si tratta di semplici cittadini che, soprattutto in pieno lockdown, quando neppure lavoretti saltuari erano possibili, non avrebbero avuto di che sfamare i propri figli?". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino: "Come si fa a definire in questa terribile maniera uno strumento che ha permesso a milioni di italiani di avere un pasto caldo unicamente per raccattare due voti in più? La dignità delle persone non si calpesta per la propaganda". (Ren)