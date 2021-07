Expo 2020: verrà svelato domani l'evento Anci previsto al Padiglione Italia il 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo 2020 Dubai, che si terrà dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022, dedicherà il 31 ottobre un evento speciale al concetto di Bellezza, inteso come competenza, innovazione e veicolo di conoscenza. L'evento, che si terrà presso il Padiglione Italia, è organizzato in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) con l'obiettivo di proporre ai sindaci la promozione diretta dei propri territori. Nello specifico l'Associazione intende affrontare principalmente il tema della "rigenerazione urbana", come fenomeno legato al settore dell'urbanizzazione, della mobilità e della digitalizzazione, ma anche con riferimento alla Cultura e all'Arte come fattori di "rigenerazione". L'organizzazione dell'evento del 31 ottobre verrà illustrata durante una conferenza stampa che si terrà mercoledì 21 luglio alle ore 12:30 in modalità streaming. Vi prenderanno parte Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente di Anci nazionale, Paolo Glisenti commissario generale per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, Dario Nardella sindaco di Firenze e coordinatore Anci Città metropolitane. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook di Anci (https://www.facebook.com/comunianci) e del Padiglione Italia (https://www.facebook.com/ItalyExpo2020). (Com)