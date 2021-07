Croazia-Bosnia: premier Plenkovic riceve vicepresidente Camera dei popoli Covic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha ricevuto oggi a Zagabria il vicepresidente della Camera dei popoli dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina, Dragan Covic. Secondo quanto riferisce una nota del governo croato, al centro dell'incontro sono stati i temi relativi alla situazione attuale in Bosnia Erzegovina. Plenkovic e Covic "hanno discusso della situazione attuale in Bosnia Erzegovina con particolare attenzione al raggiungimento dell'uguaglianza di tutti e tre i popoli costituenti e alla protezione dei diritti del popolo croato", si legge nella nota. Al centro della discussione sono stati anche i temi relativi alla lotta al Covid-19, il processo di vaccinazione e la cooperazione economica fra i due Paesi. Il premier Plenkovic ha sottolineato che la questione della posizione dei croati in Bosnia Erzegovina è un argomento di vitale interesse per Zagabria. Il governo croato, ha aggiunto, continua a sostenere il raggiungimento dell'uguaglianza per la popolazione croata in Bosnia. (segue) (Seb)