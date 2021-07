Croazia-Bosnia: premier Plenkovic riceve vicepresidente Camera dei popoli Covic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato ha ribadito che la Croazia è il più forte sostenitore a livello dell'Ue per la continuazione del percorso europeo della Bosnia Erzegovina e ha espresso sostegno all'approccio della Bosnia Erzegovina verso l'adesione alla Nato. "Allo stesso tempo, è importante rafforzare il processo di riforma che garantisce la stabilità economica e il benessere dell'intero Paese", ha affermato Plenkovic. Nel contesto della lotta al Covid-19, Covic ha ringraziato il primo ministro Plenkovic per il forte aiuto della Croazia, che, in qualità di partner e Paese vicino, ha donato alla Bosnia Erzegovina un totale di 240 mila dosi di vaccino. (Seb)