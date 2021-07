Stadio Roma: aperta e sospesa Assemblea capitolina, cade numero legale su ordine lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aperto ma è stata subito sospesa la seduta dell'Assemblea capitolina che dovrebbe licenziare la delibera che revoca l'interesse pubblico sull'area di Tor di Valle, dove avrebbe dovuto esser realizzato lo Stadio dell'As Roma. Stamattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha riferito che oggi l'atto dovrebbe essere approvato e ha precisato che "finora i consiglieri sono stati poco convinti ma oggi la delibera dovrebbe arrivare in Aula ed essere approvata", e per questo ha ringraziato "i consiglieri tutti, di maggioranza e di opposizione" perché la revoca "significa aprire una nuova strada, portare nuovi progetti e investimenti a Roma". In Aula Giulio Cesare, dopo le ultime defezioni, il M5s conta 19 consiglieri più la sindaca, contro i 29 d'opposizione. Per licenziare l'atto la maggioranza ha quindi due strade percorribili: la prima è trovare un accordo con le opposizioni, tramite un emendamento, e quindi ottenere un voto favorevole di uno o più gruppi di minoranza; l'altra è quella di andare in seconda convocazione, quindi con un numero legale più basso per il via libera agli atti. (segue) (Rer)