Stadio Roma: aperta e sospesa Assemblea capitolina, cade numero legale su ordine lavori (2)

- Intanto la seduta dell'Assemblea capitolina di oggi ha aperto, al secondo appello, con 26 consiglieri presenti che hanno garantito il numero legale: dopo l'approvazione dei verbali, però, al voto sull'ordine dei lavori è venuto meno il numero legale: erano presenti solo 19 consiglieri. La seduta è convocata fino alle 19 di oggi e l'ordine dei lavori che deve essere approvato dall'Aula Giulio Cesare prevede al terzo e al quarto punto le due delibere inerenti alla revoca dell'interesse pubblico su Tor di Valle. Una è quella licenziata dalla giunta capitolina (95/2021) l'altra è a firma della consigliera del Psi Cristina Grancio e del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. Intanto tra le aree possibili, per il futuro stadio, sono circolate due ipotesi: quella dell'ex gazometro nel Municipio VIII, tuttavia qui ci potrebbero essere dei vincoli dal momento che ci sono diversi manufatti di archeologia industriale e inoltre la rete viaria non si presta ai flussi di una partita di calcio; l'altra è allo Sdo di Pietralata, in zona Tiburtina nel Municipio IV, qui le problematiche hanno a che fare più che con il traffico privato con il potenziamento dei collegamenti del trasporto pubblico locale. (Rer)