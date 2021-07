Nepal: Covid, 2.202 nuovi casi e 25 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 2.202 nuovi casi di coronavirus e 25 decessi. Il totale dei contagi è salito a 670.953 mentre quello delle vittime a 9.607, con un tasso di letalità dell’1,5 per cento. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, ieri sono stati effettuati 13.135 test, di cui 8.836 molecolari e 4.299 antigenici. Il totale dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi ha raggiunto 3.486.354. I casi attivi sono 26.410 mentre quelli risolti sono 634.927, con un tasso di guarigione del 94,6 per cento; 1.595 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 304 persone. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nei tre distretti della Valle di Katmandu: 531 in quello della capitale, 147 in quello di Patan (Lalitpur) e 41 in quello di Bhaktapur. I tre distretti della Valle sono stati in lockdown per quasi due mesi a partire dal 29 aprile; dal 22 giugno le restrizioni sono state allentate. Finora, su una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, 3.150.956 hanno ricevuto una dose di vaccino e 1.158.130 due dosi, per un totale di 4.309.086 somministrazioni. (Inn)