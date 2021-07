Ue: Krautscheid (Bdb), servono regole chiare per l'Autorità europea antiriciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione federale delle banche tedesche (Bdb) considera le norme europee uniformi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro un passo verso un mercato finanziario unico nell'Ue. Allo stesso tempo, servono regole chiare sulle responsabilità della futura Autorità europea antiriciclaggio, al fin di evitare sovrapposizioni di competenze con l'Autorità bancaria europea (Eba) e l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin). È quanto affermato dal direttore esecutivo del Bdb, Andreas Krautscheid, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Krautscheid ha dichiarato: “L'istituzione di un'Autorità europea contro il riciclaggio di denaro è il passo giusto verso una maggiore efficienza ed efficacia”. Tuttavia, la duplicazione delle responsabilità tra il nuovo ente detll'Ue e le autorità di vigilanza europee o degli Stati membri “deve essere evitata fin dall'inizio attraverso regole chiare”. (Geb)