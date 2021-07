Camera: domani audizioni su crisi mediorientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 21 luglio, alle ore 14.30, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione di David Meghnagi, presidente della International unity of research on modern jewish civilization and israel studies e professore senior presso l'Università degli studi Roma Tre, e, in videoconferenza, di George Bensoussan, storico, sulla vicenda della comunità ebraica in Libia in connessione con i recenti sviluppi della crisi mediorientale. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)