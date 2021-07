Cultura: nuova stagione Teatro Opera di Roma al via 20 novembre tra tradizione e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Teatro dell'Opera di Roma sperimenta e consolida la formula del connubio fra tradizione e innovazione, che in questi anni ha contribuito ad affermare Roma come Capitale internazionale della cultura. Il calendario della stagione 2021-2022 reinterpreta i grandi classici della lirica e del balletto con la creatività e la maestria dei nostri grandi artisti e con lo sguardo rivolto al futuro dell'amministrazione che ha saputo raccogliere e vincere la sfida di questo periodo così delicato - ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Dai capolavori storici alle prime assolute, dalle grandi coproduzioni internazionali dei nuovi format alle location alternative che hanno letteralmente portato il Teatro in città, il Costanzi conferma quell'eccellenza di cui andiamo così fieri". (segue) (Rer)