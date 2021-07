Cultura: nuova stagione Teatro Opera di Roma al via 20 novembre tra tradizione e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una stagione che scommette sul futuro con dodici titoli d'opera e sei di balletto - tra il Costanzi, le Terme di Caracalla e la Nuvola dell'Eur - e una nuova produzione di film-opera - ha aggiunto il sovrintendente Carlo Fuortes -. Facendo tesoro delle lezioni dell'esperienza di questi ultimi 18 mesi, nei tempi dell'epidemia da Covid-19, durante i quali abbiamo provato in tutti i modi a rispondere alla domanda di opera e di balletto dei nostri spettatori e della collettività, il Teatro riparte con una programmazione che tenta di superare la difficile fase che, lo speriamo veramente, ci stiamo lasciando alle spalle". La stagione sarà anticipata in autunno da due spettacoli di pre apertura: dal 14 al 19 settembre, per il balletto, Notre-Dame de Paris di Roland Petit. Il corpo di ballo sarà diretto da Eleonora Abbagnato che ha sottolineato, in collegamento durante la presentazione: "Siamo sempre pronti ad aggiungere qualità, innovazione, e internazionalità. Speriamo di avere il pubblico che continuerà a seguirci come è stato in tutto questo anno e mezzo di difficoltà". (Rer)