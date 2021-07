Covid: Zingaretti premia dipendenti Laziocrea, grande impegno e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato hanno consegnato gli attestati di benemerenze al personale impegnato nell'emergenza Covid-19 della società regionale di Laziocrea. Alla cerimonia, che si è svolta nella sede della società a Roma in via del Serafico, è intervenuto anche Luigi Pomponio, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Laziocrea. "Oggi è una giornata importante che avviene ancora dentro un conflitto, ma era giusto esserci per dirvi un immenso grazie e riconoscere l'immenso lavoro fatto e i risultati ottenuti grazie all'impegno di questa bellissima comunità - ha detto Zingaretti -. Sarebbe stato bello avere a questo tavolo Antonella Pizzaleo (giovane dirigente regionale scomparsa a gennaio del 2019, ndr): tutto quello che è stato fatto in questi anni è stato frutto di scelte difficili e intuizioni, Antonella - ha raccontato il governatore - mi aiutò a scrivere il programma otto anni fa e una delle cose più importanti fu l'intuizione della necessità di investire nel digitale e negli strumenti per essere competitivi nel futuro, come diceva lei. Oggi tutta Italia ci guarda, a volte non so perché anche un po' infastidita, per i nostri risultati: abbiamo chiuso 71 società tra enti e Ipab tagliando 500 posti nei cda, razionalizzando le spese e investendo tutto sulla qualità del prodotto e del lavoro - ha sottolineato Zingaretti -. Pensare a questa società che ha unito due servizi così delicati e investire su un unico data center sono state intuizioni che nascono dalla voglia di fare sempre meglio per la comunità che serviamo. Non è stato semplice, ma oggi possiamo dire che la pandemia ha confermato quanto sia stato utile dare ai cittadini del Lazio un'azienda come questa, che spesso ha fatto la differenza" (segue) (Rer)