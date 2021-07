Covid: Zingaretti premia dipendenti Laziocrea, grande impegno e lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zingaretti, "mettere in campo la macchina organizzativa, sanitaria e tecnica che abbiamo messo in campo per realizzare la più grande campagna di vaccinazione della storica della Repubblica è stata un'impresa frutto di passione e dedizione sotto una grande infrastruttura digitale che siete stati voi. Grazie, siete un anello fondamentale di una grande squadra vincente e insieme avevamo visto giusto: sarà dura, ma siamo sulla strada giusta per tornare liberi e uscire da questo incubo", ha concluso Zingaretti. Il presidente Pomponio rivolgendosi ai dipendenti ha detto: "Il governatore Zingaretti e l'assessore hanno messo in piedi una macchina straordinaria per fronteggiare l'emergenza sanitaria e i colleghi hanno lavorato giorno e notte con un impegno costante: oggi rendiamo merito al vostro immenso lavoro", ha concluso Pomponio. "Siamo fortemente impegnati in una vera e propria guerra da 535 giorni - ha aggiunto l'assessore D'Amato -. Una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato, ed è quindi doveroso fare un gesto di riconoscenza a tutto il personale del servizio sanitario regionale e di Laziocrea che si è fortemente impegnato non solo nel meccanismo di prenotazione, con oltre 4 milioni di utenti, ma anche nel sistema dei tamponi e del tracciamento: una collaborazione preziosa, e ancora più preziosa perché si è svolta in house con le nostre risorse. Voi siete una parte importante di questa squadra", ha concluso D'Amato parlando ai dipendenti di Laziocrea. (Rer)