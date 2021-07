© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più poteri alle Regioni per affrontare il dissesto idrogeologico. Approvato il nostro subemendamento al decreto Semplificazioni che prevede la condivisione preventiva dei governatori sull'elenco delle opere e il relativo cronoprogramma". Lo afferma in una nota il capogruppo Lega in commissione Ambiente della Camera, Elena Lucchini, prima firmataria del subemendamento. (Com)