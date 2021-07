Medio Oriente: Sereni, necessario rilancio orizzonte politico per interrompere escalation di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio di un orizzonte politico rappresenta una priorità per interrompere finalmente il circolo vizioso di escalation e scontri in Medio Oriente. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, in occasione dell’audizione sul conflitto intercorso tra Israele e la Striscia di Gaza lo scorso maggio, in riferimento al rischio che l’assenza di prospettive politiche possa determinare nuovi scontri. “I nodi irrisolti, destinati a riemergere periodicamente, devono essere la priorità e ricondotti a un semplice processo politico in grado di incoraggiare le parti a impegnarsi in modo costruttivo”, ha affermato Sereni, ponendo l’accento sul coinvolgimento della comunità internazionale. “In questo contesto si inscrive il Vertice intergovernativo di Palma di Maiorca dello scorso 25 novembre, organizzato da Italia e Spagna con lo scopo di mantenere la questione israelo-palestinese al centro dell’agenda internazionale”, ha proseguito Sereni, manifestando l’intenzione di portare avanti un approccio concreto e pragmatico per la realizzazione di una soluzione a due Stati. “Il processo di normalizzazione tra Israele e alcuni Paesi arabi è un altro dei banchi di prova per il nuovo governo israeliano, il quale ha già dato ampiamente dimostrazione dell'accelerazione che esso intende imprimere al consolidamento delle relazioni con il mondo arabo”, ha affermato Sereni, sottolineando come il riavvicinamento di Israele al mondo arabo, possa contribuire alla stabilità dell’area, ma anche al suo sviluppo, grazie all’avvio di collaborazioni nel settore economico, sanitario, scientifico, tecnologico e culturale.(Res)