Decreto Semplificazioni: Pd, valorizzato ruolo Parlamento per realizzare Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd è soddisfatto del salto di qualità nella conversione del decreto Semplificazioni, che per il futuro sarà possibile anche rispetto ai lavori parlamentari sul Pnrr. L'approvazione di "un importante emendamento voluto dal Gruppo Pd valorizza, infatti, il ruolo del Parlamento sotto tre profili", affermano i deputati dem in commissione Affari costituzionali della Camera. "Il primo - spiegano - è la formalizzazione di alcuni doveri del governo, che fornirà alle Commissioni competenti tutte le informazioni e i documenti utili ad esercitare un controllo sull'attuazione del Pnrr e del Fondo complementare, anche al fine di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità nell'attuazione. Il governo trasmetterà inoltre alle Commissioni competenti tutti i documenti che riguardano le materie di competenza, inviati agli organi dell'Unione europea. Così le Commissioni potranno formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili per la migliore attuazione del piano nei tempi previsti". (segue) (Com)