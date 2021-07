Decreto Semplificazioni: Pd, valorizzato ruolo Parlamento per realizzare Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo - proseguono gli esponenti del Partito democratico - è il consolidamento di una forte collaborazione tra Governo e Parlamento. Le Camere potranno poi stipulare con il Ministero dell'Economia una specifica convenzione con la quale disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio, anche in formato aperto rilevati dal Sistema unitario 'ReGiS'. In terzo luogo il testo punta su un'importante cooperazione tra le Camere. I Presidenti delle Camere, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica, adotteranno intese per promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico. A ciò - concludono - va poi aggiunto l'importante emendamento Brescia-Ceccanti che consente un puntuale monitoraggio dei decreti attuativi delle riforme. Una trasparenza che aiuterà anche ad approvarli in tempi brevi e ragionevoli". (Com)