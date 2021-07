Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, stop a speculazioni sui prezzi dei maiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaccettabile la speculazione in atto sui prezzi dei maiali riconosciuti agli allevatori lombardi e italiani, che non coprono i costi di produzione, provocata dallo stallo in cui si trova la commissione unica nazionale per il boicottaggio dei rappresentanti dell’industria. È quanto afferma in una nota la Coldiretti Lombardia, commentando positivamente la richiesta di Fabio Rolfi e Alessio Mammi, assessori regionali all’Agricoltura di Lombardia ed Emilia-Romagna, al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli per la convocazione urgente del tavolo suinicolo nazionale. La commissione, si legge nel documento, è l’unico strumento nazionale che ha il compito di formulare i prezzi di mercato con cadenza settimanale ed è costituita da rappresentanti degli allevatori, degli industriali, del ministero delle Politiche agricole e della Borsa merci telematica italiana. “Nelle ultime settimane, dopo le dimissioni di tutti i commissari di nomina industriale non ancora sostituiti, il prezzo fissato dai garanti degli allevatori e del ministero non viene riconosciuto dai macelli che stanno unilateralmente tagliando i prezzi di ritiro dei suini dagli allevamenti nazionali”, scrive la Coldiretti regionale. (segue) (Rem)