Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, stop a speculazioni sui prezzi dei maiali (2)

- Non rispettare i prezzi della commissione, prosegue la nota, significa mettere a rischio l’intera filiera e le grandi produzioni di qualità, insieme a tutte le altre eccellenze della salumeria made in Italy. “Le speculazioni in atto minacciano il nostro sistema allevatoriale, in prima linea per garantire cibi sani e sicuri nel segno della trasparenza, della tracciabilità e della sostenibilità, con il rischio evidente di un aumento delle importazioni dall’estero di carni suine che non danno le stesse garanzie di quelle nate dalle nostre stalle”, ha commentato Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia. L’iniziativa degli assessori Rolfi e Mammi, prosegue la nota, segue quella del presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini che, a fronte di questa situazione, ha fin da subito chiesto al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli (e a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ) la convocazione del tavolo di filiera per rilanciare il settore e tutelare il reddito dei produttori, mettendo al contempo fine a tali comportamenti scorretti che danneggiano l’intera economia del Paese. (Rem)