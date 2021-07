Energia: India, Siemens Gamesa fornirà a ReNew 180 turbine per due progetti eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa ibero-tedesca Siemens Gamesa si è aggiudicata un nuovo ordine con lo sviluppatore indiano ReNew per fornire 93 turbine per il parco eolico di Tondehal, in India, da 322 megawatt. Le turbine di questo contratto si assommano alle 87 del parco eolico "Hombal". La loro consegna è prevista per il secondo trimestre del 2022. Siemens Gamesa ha iniziato la sua collaborazione con ReNew nel 2012, con un parco eolico di 22 megawatt nello Stato di Maharashtra. Da allora le due aziende hanno rafforzato la loro collaborazione e sviluppato parchi eolici in cinque Stati. Finora Siemens Gamesa ha fornito più di 1 gigawatt di capacità eolica per ReNew in India dove è presente dal 2009, installando complessivamente più di 7 gigawatt. (Spm)