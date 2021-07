Speciale energia: Regina (Confindustria), serve visione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pacchetto ambiente europeo deciso dalla Ue la scorsa settimana inciderà profondamente sull'assetto produttivo dell'Europa. E inciderà soprattutto sui paesi manifatturieri, come la Germania, la Francia e l'Italia. C'è bisogno di grande attenzione, di realismo, di trovare soluzioni tecnologiche per consentire una transizione energetica ordinata, con tempi e modalità adeguate". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Aurelio Regina, che ha studiato con attenzione le recenti misure europee, nel suo ruolo di delegato di Confindustria per l'Energia e la transizione energetica. L'obiettivo è la neutralità climatica nel 2050: alcuni traguardi sono stati anticipati, come sulle rinnovabili. Lo stop ad auto diesel e benzina arriverà nel 2035. Una partita complessa. Per questo Regina richiama l'attenzione del governo: "Chiediamo al premier Draghi di essere convocati e confidiamo che presti grande attenzione al dossier, prendendone la leadership. Dovremo scalare una montagna, c'è in gioco il manifatturiero italiano. Il ministro Roberto Cingolani ha affermato più volte che la transizione energetica non sarà una cena di gala, noi non vorremmo che fosse il funerale dell'industria italiana ed europea". "Occorre - continua - una riflessione politica a livello di governo, vanno messe in campo misure di sostegno anche per l'industria trascurata nel Pnrr. Il nostro Governo deve essere più presente a Bruxelles e presidiare lo sviluppo della normativa del Green Deal valutando attentamente gli interessi del Paese, per evitare che si verifichino squilibri tra i paesi membri", ha concluso Regina. (Res)