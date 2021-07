Speciale energia: Sonatrach, produzione complesso gas di Adrar raggiungerà picco a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità produttiva del complesso di gas naturale di Touat, nel dipartimento di Adrar, in Algeria, raggiungerà il prossimo settembre i 12 milioni di metri cubi al giorno, grazie a diverse misure programmate a tale scopo. Lo afferma un comunicato ufficiale del gruppo energetico algerino Sonatrach. Il presidente e direttore generale di Sonatrach, Toufik Hakar, si è recato a ispezionare le unità produttive del sud-ovest del Paese, accompagnato da alti quadri della compagnia. Durante la visita la compagnia si è prima di tutto fermata presso il complesso di gas di Touat, dove ha ricevuto un rapporto di valutazione esposto dal direttore del sito, Slimane ben Maazou, riguardo alle attività dell’impianto e alle misure adottate per raggiungere l’obiettivo di 12 milioni di metri cubi giornalieri. In un secondo momento, la delegazione si è recata presso il complesso di gas di Reggane nord, dove ha discusso con il direttore Mohamed Mokhtari delle attività del sito, la cui capacità produttiva giornaliera raggiunge gli 8 milioni di metri cubi. Le parti hanno inoltre esaminato i dettagli del programma di investimento che dovrebbe permettere di mantenere costanti gli attuali tassi di produzione. (Ala)