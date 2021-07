Speciale energia: A2A, presentato bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata dal presidente e dall'amministratore delegato di A2A, rispettivamente Marco Patuano e Renato Mazzoncini, la sesta edizione del bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo, alla presenza del sindaco Giorgio Gori, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio bergamasco nel 2020, nonché i suoi piani di attività per la transizione ecologica dei prossimi anni. Stando al relativo comunicato stampa, le scelte che la città di Bergamo dovrà compiere nel quadro della transizione ecologica sono state al centro di un incontro organizzato stamane insieme a The European House Ambrosetti, i cui partecipanti si sono confrontati indicando dieci "svolte giuste" da compiere sul territorio. I risultati dell'incontro, prosegue la nota, contribuiranno a meglio orientare l'avvio del piano strategico di A2A, identificando le leve più adatte a sostenere il cambiamento e sviluppare soluzioni inclusive: le opinioni degli stakeholder verranno messe a confronto con quelle dei rappresentanti di altri cinque territori (Brescia, Friuli Venezia Giulia, Milano, Piemonte e Valtellina-Valchiavenna). “Il territorio di Bergamo rispecchia e rende tangibile ciò che A2A intende per ‘life company’: un’azienda che si prende cura delle persone e della qualità della loro vita attraverso servizi innovativi, scelte ponderate e te tecnologie più avanzate", ha commentato Patuano, aggiungendo che il bilancio presentato costituisce "la sintesi del nostro lavoro e dei nostri sforzi, ma allo stesso tempo richiama gli impegni concreti che intendiamo assumere nei confronti delle comunità in cui operiamo". Attitudine, ha continuato, in cui "crediamo fortemente e che continueremo ad alimentare sui nostri territori di riferimento". In un anno così difficile, ha aggiunto Mazzoncini, il Gruppo A2A ha profuso il massimo impegno nel garantire qualità ed efficienza dei suoi servizi, non perdendo mai di vista la sicurezza dei lavoratori. "I bergamaschi ci riconoscono come fornitore affidabile, è aumentata la nostra presenza nella vendita di energia e servizi green, per le smart city e la mobilità elettrica: l’economia circolare è la bussola che guida il nostro lavoro quotidiano", ha affermato l'Ad. (Com)