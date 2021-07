Speciale energia: Spagna, accordo tra Repsol e Talgo per promuovere treni a idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol e il costruttore ferroviario Talgo hanno raggiunto un accordo per promuovere i treni a idrogeno verde. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Talgo intraprenderà la progettazione, la fabbricazione e la messa in servizio dei nuovi treni a media distanza, Repsol contribuirà con la sua infrastruttura di idrogeno rinnovabile e la logistica in dotazione per rifornire la rete ferroviaria. L'accordo è stato firmato nello stabilimento di Talgo a Las Rozas (Madrid). Questa collaborazione promuoverà il raggiungimento di uno degli obiettivi stabiliti nella tabella di marcia dell'idrogeno approvata dal governo spagnolo lo scorso ottobre, che stabilisce l'obiettivo di avere due linee di treni commerciali alimentati da idrogeno rinnovabile entro il 2030. Repsol utilizzerà i rifiuti organici nei suoi centri industriali per generare biogas, da cui produrrà idrogeno rinnovabile. (Spm)