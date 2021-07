Speciale energia: Sudan, Khartum critica Etiopia per riempimento Diga rinascita, "politica che ignora interessi dei suoi partner"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota il ministero sudanese ribadisce la convinzione "che non sia troppo tardi e che il raggiungimento dell'accordo auspicato sia quanto mai necessario, possibile e disponibile, se c'è la volontà politica". Il governo assicura quindi che le autorità preposte stanno lavorando da mesi per anticipare e adottare le misure tecnico-amministrative appropriate per ridurre gli effetti negativi, reali e potenziali, del riempimento unilaterale per il secondo anno consecutivo ad alto costo economico e sociale ed il pesante onere sostenuto dai nostri cittadini per la carenza di elettricità e acqua potabile, anche se non per precauzioni tecniche. Modificando i sistemi operativi dei bacini di Roseires e Jabal Awliya, conclude Khartum, i risultati sarebbero stati disastrosi in termini di fornitura dei livelli necessari per gli impianti di acqua potabile e per la produzione di energia elettrica. (Res)