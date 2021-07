Speciale energia: Argentina, raggiunto a luglio record di partecipazione del rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del mese di luglio l'Argentina ha toccato un nuovo record di partecipazione del rinnovabile alla matrice energetica del Paese con un 24,11 per cento della domanda totale assorbita. Il dato proviene dall'Amministrazione del mercato elettrico (Cammesa), secondo la quale il 10 luglio si è raggiunto un picco di 2.973 megawatt provenienti da generazione rinnovabile. Di questi, il 92,59 per cento risulta proveniente da impianti eolici, il 4,73 per cento a bioenergia, e il 2,68 per cento da piccoli impianti idroelettrici. Da rilevare l'assenza di un contributo da parte di impianti fotovoltaici a causa dell'ora del rilevamento dei dati - al mattino presto -, un fattore che dimostra che il potenziale contributo del rinnovabile alla matrice complessiva è maggiore al record recentemente ottenuto. (Abu)