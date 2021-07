20 anni di Nova: Ciriani (Fd'I), sempre garantito servizio essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgo i migliori auguri all'Agenzia Nova per il ventennale della sua attività di informazione, che ha sempre saputo svolgere nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni. Fare informazione oggi non è cosa semplice, considerata la crisi che da anni avvolge il settore dell'editoria, per cui i complimenti per essere riusciti a garantire un servizio essenziale sono dovuti doppiamente. Questi gli auguri di Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)