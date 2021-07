20 anni di Nova: Romeo (Lega), legge con professionalità mutamenti politica interna e internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formulo ad Agenzia Nova, al suo direttore, alle redazioni e a tutti i suoi lavoratori, il mio augurio per questo ventennale traguardo. Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica interna ed internazionale, restituendoli con obiettività alla collettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi e allo stesso tempo una rinnovata mission a cui, sono sicuro, non si sottrarrà nel futuro. Una democrazia è forte e solida se tutte le voci che la raccontano lo sono altrettanto. Auguri Nova! Questi gli auguri di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)