Speciale difesa: Moratti, da Guerini e Figliuolo ok a far proseguire sostegno Forze armate alla Lombardia

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria, il generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno confermato la disponibilità istituzionale a far proseguire anche in autunno l'attività di sostegno delle Forze armate alla Lombardia. Lo ha annunciato Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, in occasione dell'incontro odierno con il colonnello Fabio Zullino, coordinatore regionale delle Forze armate e direttore del Centro ospedaliero militare di Baggio. "La sua visita alla sede della Regione ha rappresentato un'occasione per riconoscere all'impegno dei militari un valore aggiunto straordinario alla campagna vaccinale: accanto all'abnegazione dei nostri medici e infermieri abbiamo voluto dare un doveroso risalto all'impegno delle Forze armate, che hanno rappresentato un punto di riferimento indispensabile all'interno della macchina organizzativa, infondendo fiducia e sicurezza ai cittadini", ha detto, rivolgendo a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati "un accorato appello affinché vi provvedano con fiducia e senza tentennamenti". "Siamo in una fase cruciale di questa storica missione: la guerra contro il Covid non è ancora vinta ma siamo sulla buona strada", ha concluso. (Rem)