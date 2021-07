Imprese: industria calzaturiera, segnali di ripresa grazie all'export, ma livelli pre covid lontani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripresa è ancora distante, sebbene l'attenuarsi della virulenza pandemica riesca a farci intravedere la luce in fondo al tunnel – spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici commentando i dati nazionali del settore – Se sul fronte estero il rimbalzo di marzo è bastato per riportare i risultati del trimestre almeno sui valori della prima frazione 2020, non così sul mercato interno, dove la chiusura dei negozi nei centri commerciali nel weekend, misura rimossa solo lo scorso maggio, ha indotto un ulteriore calo negli acquisti delle famiglie rispetto ai primi 3 mesi di un anno addietro. I tempi di recupero non saranno brevi, con pesanti conseguenze sulla selezione tra le imprese e la tenuta occupazionale. In particolare, la produzione nazionale evidenzia nel primo trimestre una flessione del -6,4 per cento su gennaio-marzo 2020 e addirittura un -30 per cento circa sull'analogo periodo 2019 pre-pandemia. Sul mercato interno, gli acquisti mostrano un calo del -3,5 per cento in quantità e del -6,9 per cento in termini di spesa, con un divario superiore al -20 per cento su due anni addietro". Il report di Assocalzaturifici indica come anche il prezzo medio al paio degli acquisti delle famiglie italiane sia diminuito nel primo trimestre del -3,5 per cento, a causa del maggior peso, sul totale, di calzature leisure e pantofoleria, dal valore medio più contenuto rispetto a quelle per occasioni formali. Solo le calzature sportive e le sneakers evidenziano un recupero nei consumi (+7,8 per cento in volume), seppur decisamente parziale. Sul fronte dell'export, nei dati nazionali emerge l'incremento dei flussi verso Svizzera (+13 per cento in quantità) e Francia (+8 per cento in quantità), entrambe legate al terzismo effettuato per le griffe internazionali del lusso, e fuori dall'Europa la crescita della Cina (+44,4 per cento in volume e +74,8 per cento in valore sui primi 3 mesi 2020), che ha interessato in particolare l'alto di gamma (il prezzo medio verso questo mercato è cresciuto del 21 per cento) premiando quindi soprattutto i grandi marchi del fashion. (segue) (Com)