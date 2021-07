Imprese: industria calzaturiera, segnali di ripresa grazie all'export, ma livelli pre covid lontani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favorire queste performance, l'espansione economica del Paese, il revenge spending dei consumatori dopo le restrizioni subìte durante l'emergenza sanitaria, e l'ingresso diretto di merci che in precedenza transitavano da Hong Kong (che registra infatti una contrazione dell'11,4 per cento delle calzature in arrivo dall'Italia). Le esportazioni attuali verso la Cina risultano ben al di sopra dei livelli 2019 pre-Covid (+11,2 per cento in volume e +24 per cento in valore). "A queste performance positive – continua Badon – fanno da contraltare i ritmi blandi per alcuni importanti tradizionali mercati di sbocco, come Germania (-0,8 per cento in quantità), USA (che dopo aver perso il 30 per cento nel corso del 2020 segnano nel primo trimestre un modesto +3,5 per cento in volume, con un -8,6 per cento in valore) e Spagna (-5,9 per cento in quantità), cui si aggiunge il crollo delle vendite nel Regno Unito (in caduta di oltre il 40 per cento su gennaio-marzo dello scorso anno)". Il saldo commerciale dei primi 3 mesi risulta in attivo per 1,13 miliardi di euro (+11,2 per cento), sebbene ancora inferiore del -4,3 per cento rispetto a due anni addietro. A livello territoriale emerge un andamento disomogeneo. Tra le principali regioni esportatrici, recupero considerevole in valore per la Toscana (+28,7 per cento su gennaio-marzo 2020) e trend comunque positivi per Veneto (+6,2 per cento), Piemonte (+11,5 per cento), Puglia (+2,5 per cento) e Campania (+2,2 per cento). Le Marche (-11,7 per cento globalmente, con Fermo e Ascoli di nuovo in calo, -16,5 per cento e -22,7 per cento rispettivamente, e un timido +4,5 per cento per Macerata) e l'Emilia Romagna (-32,1 per cento, con il crollo dei flussi di Piacenza legati alla logistica, -80 per cento, e Forlì-Cesena invariata, +0,5 per cento) presentano invece arretramenti. Pressoché stabile la Lombardia (-0,7 per cento). Tutte comunque, ad eccezione del Piemonte, risultano ancora al di sotto dei valori di export 2019 pre-Covid. (Com)